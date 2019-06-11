Президент Молдовы Игорь Додон отменил указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов 6 сентября, который как и. о. президента подписал Павел Филип, сообщает Newsmaker.

Как заявил Додон на собрании Высшего совета безопасности, указ Филипа не соответствует конституционным нормам.

«Сегодня я подписал декрет об отмене этих решений господина исполняющего обязанности премьер-министра», — отметил он.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.

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