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Министерство иностранных дел Румынии в своем заявлении выразило официальную поддержку смене власти в Молдове, заявляя о легитимности действий парламента в процессе формирования коалиции и нового правительства.

Как сообщает «Европейская правда», заявление румынского МИД в связи с событиями в Молдове было обнародовано во вторник.

В заявлении министерство подчеркнуло, что правящую коалции и новое правительство сформировал парламент, «избранный демократическим путем на выборах 24 февраля».

В этом контексте МИД Румынии отметил, что Румыния как стратегический партнер Молдовы считает, что «в демократическом государстве воля народа, выраженная на голосовании и отраженная в политической конфигурации парламента, - это единственное, что обеспечивает легитимный политический процесс, основанный на диалоге».

Румыния также выразила полную готовность продолжать сотрудничество с Молдовой при условии, что Молдова будет твердо и последовательно продолжать европейский курс, в том числе внедряя Соглашение об ассоциации с ЕС, а также проводить реформы.

«Румыния также высоко ценит сохранения актуальности позиции Республики Молдова по приднестровскому вопросу, с соблюдением территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах и без нарушения ее проевропейского вектора», - говорится в заявлении.

МИД Румынии также призвал к спокойствию и сдержанности и отметил необходимость уважения принципов верховенства права и обеспечения мирного и всеобъемлющего перехода к выходу из кризиса.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября, но Додон отменил эти указы.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове. РФ признала новое правительство страны. Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция заявили о поддержке решений парламента Молдовы.
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