﻿
Війна

Дві російські «Бандеролі» залетіли у Молдову

Дві російські «Бандеролі» залетіли у Молдову

Національна інтегрована система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох крилатих ракет "Бандероль" (S8000).

Перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яски Одеської області у напрямку села Тудора Штефан-Водського району, покинувши національний повітряний простір о 06:09 у напрямку села Староказаче Одеської області, повідомляє Міноборони Молдови.

Друга ракета перетнула державний кордон о 06:06 з боку села Лиманське Одеської області у напрямку селища Первомайськ Придністровського регіону, покинувши національний повітряний простір о 06:10 у напрямку села Роздільна Одеської області.

Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору у координації з компетентними органами та партнерами.

Фото: Лівий берег.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяМолдоваУкраїнавійнаБандероль
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Україні 13 листопада прогнозують стрибок тепла до +19°
Суспiльство 10.11.2026 22:05:39
В Україні 13 листопада прогнозують стрибок тепла до +19°
Читати
Отруєння 23 військовослужбовців: Поліція підозрює сімох неповнолітніх дівчат
Надзвичайні події 10.11.2026 21:07:30
Отруєння 23 військовослужбовців: Поліція підозрює сімох неповнолітніх дівчат
Читати
Переговори в Абу-Дабі: Рубіо назвав їх «дуже продуктивними», але угода не буде укладена за одну ніч
Полiтика 10.11.2026 20:09:10
Переговори в Абу-Дабі: Рубіо назвав їх «дуже продуктивними», але угода не буде укладена за одну ніч
Читати

Популярнi статтi