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В Молдове правительство проевропейской Майи Санду провело свое первое заседание в здании парламента, в то время как и.о. премьера от Демпартии Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание NewsMaker.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров. Они единогласно проголосовали за увольнение главы Держиснпектората полиции Александра Пынзаря. Глава МИД Андрей Нэстасе, который инициировал увольнение, заявил, что Пынзарь «служил уголовному олигархическому режиму».

После этого заседание правительства Санду завершилось. Новое правительство, легитимность которого признал Евросоюз, не смогло провести заседание в здании Кабмина, поскольку новых министров туда не пускают. Здание окружено протестующими и сотрудниками полиции, которая продолжает подчиняться правительству Демократической партии во главе с Павлом Филипом.

Сам Филип провел параллельное заседание своего кабинета, дав понять, что предыдущая власть продолжает считать правительство Санду нелегитимным.

На встрече с министрами и руководителями различных государственных институтов Филип заявил, что «госинституты будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика».

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова.
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