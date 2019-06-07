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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

В результате обстрела погибли двое военнослужащих отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии «Азов».

Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает разведку проинформировать руководство государства о тотальном контроле Российской Федерации над оккупированной территорией Донбасса.

Во время планового облета самолета АН-2, совершивший вылет из аэродрома «Чайка», совершил вынужденную посадку на водоем в Святошинском районе Киева.

Печерский райсуд Киева в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия Олешко «Сармата» Михаила Сигиду.

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона о предоставлении электронных деклараций активистами.

Решение КСУ, который лишил Национальное антикоррупционное бюро права через суд аннулировать незаконные сделки, защищает организаторов коррупционных схем и фактически узаконивает хищение средств государственных предприятий через закупки товаров, работ и услуг по завышенным ценам, заявили в НАБУ.

Газпром готовится к зиме и очередной «газовой войне», считает глава НАК «Нафтогаз-Украин» Андрей Коболев. По его словам, Украина готова к газовым переговорам с Россией, но только в трехстороннем формате с участием Европейского Союза.

Генеральный прокурор Юрий Луценко после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями зарегистрировал три уголовных производства – о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и по факту государственной измены.
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