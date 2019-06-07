Решение Конституционного суда Украины, который лишил Национальное антикоррупционное бюро права через суд аннулировать незаконные сделки, защищает организаторов коррупционных схем и фактически узаконивает хищение средств государственных предприятий через закупки товаров, работ и услуг по завышенным ценам, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Право подавать иски о признании сделок недействительными, которым НАБУ наделены профильным законом от начала основания, стало эффективным инструментом прекращения действия коррупционных схем на государственных предприятиях. За четыре года работы суды удовлетворили 35 исков Национального бюро, аннулировав 97 сделок. Соответствующие решения вступили в законную силу, что создало почву для возвращения государству более 6 млрд грн», – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что сторонами этих сделок были: ОАО «Укрнафта», ООО «Котлас», ОАО «Азот», ОАО «Черкассыоблэнерго», ОАО «Запорожьеоблэнерго», ОАО «Запорожский завод ферросплавов», ОАО «Электрометаллургический завод« Днепроспецсталь », ООО« Запорожский титано магниевый комбинат », ЗАО« ХК «энергосети», Акционерное общество «Харьковоблэнерго», Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», ООО «Трансфербутик», ОАО «Укрзализныця», Филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця», ООО «Вог Аэро Джет» (переименовано в ООО «Воленс Трейд»), ГП «Управление промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины », ЗАО« Коростенский завод железобетонных шпал », ГП« Администрация морских портов », ООО« Техморгидрострой », ГП« Угольная компания «Краснолиманская», ООО «Дантрейд ЛТД», ООО «Торговый дом-Ресурс».

«Во всех этих случаях НАБУ в суде доказало, что соответствующие договоры, заключенные госкомпаниями: привели к нанесению ущерба или недополучениюдоходов. Благодаря решению КС львиная доля этих кабальных соглашений может быть вновь восстановлена ​​в судебном порядке», – подчеркнули в Бюро.

Кроме того, по данным НАБУ, решения судов о незаконности сделок и их аннулирование являются элементами доказательной базы по уголовным производствам в отношении коррупции в государственных предприятиях, которую расследуют детективы Национального бюро. Из-за решения КС эти доказательства могут быть признаны недопустимыми в уголовном процессе.

«Поэтому, по своим последствиям решение КС может оказаться фатальным для всей антикоррупционной реформы страны. Оно существенно усиливает позиции организаторов коррупционных схем и фактически лишает государственные предприятия возможности вернуть украденные у них ресурсы», – сказано в сообщении.

Напомним, 5 июня Конституционный суд Украины принял решение признать неконституционными полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам.

В НАБУ заявили, что таким образом КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам.