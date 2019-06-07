Украина готова к газовым переговорам с Россией, но только в трехстороннем формате с участием Европейского Союза, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», - написал он в Facebook.

Глава НАК напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт, признав ряд его условий дискриминационными.

«Арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по $300, а во втором - за $ 221. Но делать это они почему-то отказываются», - отметил Коболев.

Вместо этого Украина покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале – по $ 259, во 2 квартале – по $ 212, июльская цена - $ 178.

«При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга Газпрома Нафтогазу, отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращения в полную зависимость от Кремля», - резюмировал глава НАК.

Ранее сегодня глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязал их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.