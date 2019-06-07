Печерский райсуд Киева в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия Олешко «Сармата» Михаила Сигиду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

«Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия «Сармата» Олешко.

Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры», - написала она.

По ее словам, Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

«Журналисты тщательно следили за каждой попыткой извлечь Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск «под домашний арест», - подчеркнула она.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря 2018 года полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.