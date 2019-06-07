Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона о предоставлении электронных деклараций активистами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда Украины о неконституционности е-декларирования для активистов», - написала она.

«Считаю, что необходимость предоставления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее», - сообщила омбудсмен.

По словам Денисовой, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников. «Распространение этих обязательств на физических лиц противоречит конституционным правам и принципу верховенства права в части нарушения правовой определенности», - добавила она.

Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.