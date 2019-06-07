Газпром готовится к зиме и очередной «газовой войне». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК «Нафтогаз-Украин» Андрей Коболев.

«Газпром готовится к зиме и очередной «газовой войне», европейские поставщики - тоже. Как результат, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% - дополнительные объемы закачивают в хранилища. В европейских ПХГ, которые публикуют данные, сейчас уже на 20 млрд куб больше газа, чем в среднем за два предыдущих года. Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года», – написал он.

По словам Коболева, наша страна также закупает дополнительный газ. «Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских подземках 11,5 млрд кубов - это на 1,8 млрд кубов больше, чем в прошлом году. Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб. Тогда мы будем готовы к любым действиям Газпрома, и позиция Украины в переговорах будет защищена», – подчеркнул он.

При этом Коболев отметил, что активным закупка газа может помешать дефицит оборотных средств у Нафтогаза. «За тот газ, который мы поставили ранее, газсбыты и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме», – заявил он.

«Еще один фактор дефицита - требование Кабмина оплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ», – подчеркнул Коболев.

Второй путь, по его словам, это привлечение кредитных средств. «Для этого необходимо разрешение и активное участие Кабинета Министров как нашего единственного акционера. Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», – подытожил он.

Напомним, Украина в январе-мае 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличила импорт природного газа на 19% - до 3,97 миллиарда кубометров.