В результате обстрела в ночь на 7 июня на окраине поселка Новолуганское Донецкой области погибли двое военнослужащих отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии «Азов», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии «Азов» (в/ч 3057), еще восемь бойцов получил ранения различной степени тяжести. Вечная слава погибшим героям», – говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены 2 военных, а с начала текущих суток, 7 июня, вследствие обстрелов погибли 2 военных, еще 8 – были ранены или травмированы.