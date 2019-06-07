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Генеральный прокурор Юрий Луценко после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями зарегистрировал три уголовных производства – о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и по факту государственной измены.

Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook.

«Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, государственное или частное, собирают якобы налоги, а мы будем с ними торговать, беря на себя ответственность за четыре миллиарда долгов ОРДЛО по электроэнергии и воде», - заявил генпрокурор.

Второе дело касается подготовки к препятствованию законной деятельности ВСУ.

«И еще одно дело: по факту государственной измены, то есть действия, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», - добавил генпрокурор.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно. 

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.
ForUm

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