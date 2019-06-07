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Во время планового облета самолета АН-2, совершивший вылет из аэродрома «Чайка», совершил вынужденную посадку на водоем в Святошинском районе Киева.

Сообщение о происшествии поступило около 16:00, информирует столичная полиция.

В результате этого происшествия три человека, находившихся на борту, получили телесные повреждения, двое из них – госпитализированы.

По информации пилота, во время проведения облета произошло снижение мощности двигателя – и самолет начал уменьшать высоту. Поэтому в связи с тем, что до взлетной полосы самолет не долетел бы, он принял решение совершить вынужденную посадку на водоем.

По факту происшествия следователи киевской полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, такие действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.
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