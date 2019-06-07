Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает разведку проинформировать руководство государства о тотальном контроле Российской Федерации над оккупированной территорией Донбасса.

«Я призываю разведку проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная от командира взвода, находятся кадровые офицеры Вооруженных сил Российской Федерации. Россия полностью контролирует все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта. Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых несет РФ, и приказ отдавали российские командиры», - говорится в на его странице в Facebook.

«Надеюсь, что это не так, когда мы услышали в инаугурационной речи президента призыв прекращать стрелять, оказывается, он содержал приказ нашим войскам прекратить стрелять в ответ. Мы категорически этого не принимаем!» - подчеркнул Порошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

В Кабмине потребовали объяснить это заявление.