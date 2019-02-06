Кабинет Министров ввел механизм начисления субсидий наличными параллельно с безналичным их получением. С 4 марта получателям субсидий начнут выдавать наличные денежные средства.

Окружной административный суд города Киева 11 февраля рассмотрит ходатайство об отмене запрета Ульяне Супрун реализовывать полномочия министра здравоохранения.

Супрун прервала командировку в США в связи с решением Окружного суда Киева о ее отстранении.

В Минздраве заявили, что постановление суда об отстранении Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств пациентам.

Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Ларису Сарган.

В свою очередь на пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира, и его нет в базах данных Интерпола.

Янукович также заявил, что подписанты соглашения 2014 года об урегулировании кризиса в Украине не отвечают на его письма и до сих пор несут ответственность за ее невыполнение.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверки декларации за 2016 год (исправленной) народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Богдана Дубневича обнаружило внесение недостоверных данных.

Законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую соответствует положениям Конституции.

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко

Начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 3 кандидатов в президенты.

Народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко обратилась с иском в суд о защите чести и достоинства семьи из-за высказываний экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Сумма иска – 2,5 млн грн.

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Национальный банк Украины с 1 марта снижает норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30% с 50%, действующих в настоящее время.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.

Полное прекращение железнодорожного сообщения Украины с Россией может произойти без какого-то решения на уровне центральной власти, а в силу объективных причин. Об этом после заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

5 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет в последние два дня февраля во Вьетнаме.