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С 4 марта получателям субсидий начнут выдавать наличные денежные средства. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совещания по вопросам внедрения монетизации субсидий для населения, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы очень тщательно поработали с января. Именно сейчас, 6 февраля мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, то есть денежных выплат малообеспеченным слоям населения. В среднем размер выплаты составляет 1500 грн. И после того, как получатель субсидии рассчитается за потребленные услуги, наличные средства остаются в распоряжении», - сказал он.

«Хочу всех поздравить, потому что с 4 марта получатели субсидий получат денежные средства. И это значительный шаг в борьбе с бедностью», - сказал Президент и уточнил, что это касается в первую очередь малообеспеченных слоев населения, среди которых большая часть - пенсионеры.

Глава государства также отметил необходимость повышения эффективности самого механизма субсидий. «Эффективно работает механизм субсидий? С одной стороны эффективно, так как все, кто должен получать субсидии - они по облегченной процедуре, без лишней бюрократической волокиты имеют доступ к субсидиям. Но с другой стороны - заинтересованы на сегодняшний день потребители коммунальных услуг, потребители газа и потребители субсидий в том, чтобы сокращать энергопотребление? Нет. Ведь сколько бы ты ни ел, на твоем материальном положении это никак не отмечается. Именно поэтому очень тревожная статистика, когда потребители субсидий потребляют в полтора-два раза больше газа, чем те, кто рассчитывается за них живыми деньгами», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что пенсионеры больше всего пострадали в результате экономического кризиса, который был вызван российской агрессией и гибридной войной России против Украины.

Глава государства также отметил, что «монетизация субсидий направлена ​​на преодоление бедности, борьбу с бедностью, когда деньги, которые сэкономлены, остаются в распоряжении малообеспеченных и повышают их уровень социальной защиты».

Глава государства сообщил, что финансовое обеспечение субсидий включает в себя и механизм поступления средств от растаможивания так называемых «евроблях» при условии, что они превышают 1 млрд от запланированного в государственном бюджете.

«Сейчас это показатель значительно превышен и дает возможность Президенту и правительству предпринять соответствующие шаги. Поэтому я приветствую, что сегодня полностью отработаны задачи, которые были поставлены», - заявил он.

«Моя цель, и это не для марта, это навсегда, чтобы субсидии были наличными, чтобы люди сэкономленные деньги могли направить на собственные нужды, чтобы мотивация была снизить энергопотребление», - отметил Порошенко.

Напомним, 6 февраля Кабинет Министров ввел механизм начисления субсидий наличными параллельно с безналичным их получением с марта. 

 
ForUm

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