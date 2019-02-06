также в разделеПолитика
Климкин: Украина надеется получить безвиз с Британией после Brexit 14
Нимченко: Обвинения против Медведчука являются беспочвенными и предвзятыми 20
Украина вышла из координационных органов СНГ 23
Евродепутаты осудили уголовное производство против Медведчука: Это преследование за политические взгляды 39
Песков: У России нет претензий к Януковичу 156
Порошенко о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: момент истины для каждого нардепа 31
У Медведчука заявили о полной несостоятельности и «Народного фронта», и Тетерука 154
Порошенко отреагировал на отстранение Супрун 214
Адвокат: В действиях Медведчука нет «государственной измены» 111
Кабмин обжалует решение суда по Супрун 51
Freedom House: Украина является «частично свободной» страной 48
Парубий открыл десятую сессию ВР 39
Украина признает Гуайдо главой Нацассамблеи Венесуэлы 39
Луценко рассказал, как разоружали и снижали боеспособность ВСУ 76
Президент подписал закон о продлении моратория на продажу земли 55
Фомин: Сайдик фактически подтвердил, что есть только один механизм выполнения Минских соглашений - это план Медведчука 48
Соловьев: Власть боится реальной оппозиции, поэтому пытается не допустить меня к выборам, но я пойду до конца 72
Медведчук: Насильственное навязывание для всей страны идентичности, близкой только части граждан — несет угрозу государственности 69

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не имеет никаких проблем с передвижением по территории России и выездом в другие страны мира. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, не находится ли беглый экс-президент в плену в России, передает Радио Свобода.

«Я свободно передвигаюсь по территории России. Более того, я не нахожусь ни в каких банках Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет», - заявил Янукович в среду на пресс-конференции в Москве.

Он также отметил, что несколько дней назад вернулся в Россию из-за рубежа, где был на лечении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги