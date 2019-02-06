Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не имеет никаких проблем с передвижением по территории России и выездом в другие страны мира. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, не находится ли беглый экс-президент в плену в России, передает Радио Свобода.

«Я свободно передвигаюсь по территории России. Более того, я не нахожусь ни в каких банках Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет», - заявил Янукович в среду на пресс-конференции в Москве.

Он также отметил, что несколько дней назад вернулся в Россию из-за рубежа, где был на лечении.