И.о. министра здравоохранение Ульяна Супрун прервала командировку в США в связи с решением Окружного суда Киева о ее отстранении.

«Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Должны в кратчайшие сроки восстановить работу Министерства», - написала она в Facebook.

Супрун поблагодарила всех гражданах, общественные организации, медиков, ассоциации и нардепов, которые вчера «выразили команде поддержку и возмущение судейским произволом».

«Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу. Но пока вместе с командой Министерство здравоохранения Украины имеем ряд очень конкретных проблем и вопросов: как лекарства, закупленные на сумму более 633 миллионов гривен средств налогоплательщиков, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава Украины, будут отправлены в медучреждения? Ведь распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра», - отметила Супрун.

На складах государственных предприятий «Укрвакцина» и «Укрмедпостач» готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты по 33 программам госзакупок.

«Это вакцины против кори, которые являются единственным средством, чтобы остановить вспышки болезни. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии», - уточнила она.

«Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Ведь полномочия подписывать договоры также только и.о. министра», - подчеркнула Супрун.

Также под угрозой своевременные закупки и поставки лекарств за счет бюджета этого года. Минздрав Украины в рекордные сроки начал процесс закупок. Однако из-за того, что сейчас никто не уполномочен исполнять обязанности министра, заключение договоров с закупщиками может не состояться вовремя.

«Сорванные сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения. А доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из государственного бюджета и помогают закупать в разы больше лекарств, вакцин, стентов и других необходимых медицинских изделий – будет потеряно. Кто подпишет документы об отправке на лечение за границу 44 граждан? Ведь приказы об отправке подписывает и.о. министра. Речь идет о безопасности, здоровья и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое», - резюмировала Супрун.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Кабмин намерен обжаловать это решение. Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке и.о. министра.