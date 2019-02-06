Окружной административный суд города Киева 11 февраля рассмотрит ходатайство об отмене запрета Ульяне Супрун реализовывать полномочия министра здравоохранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Александр Саенко.

«Еще вчера Министерство юстиции Украины от имени правительства оперативно подало ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу по выполнению обязанностей министра здравоохранения», – отметил он.

Саенко сообщил, что по предварительной информации его рассмотрение состоится 11 февраля 2019 в Окружном административном суде города Киева.

«Надеемся на справедливое и беспристрастное решение суда», – подчеркнул он.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке и.о. министра.