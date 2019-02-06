Народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко обратилась с иском в суд о защите чести и достоинства семьи из-за высказываний экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Сумма иска – 2,5 млн грн, сказала она в эфире телеканала ZIK.



Луценко продемонстрировала справку из воинской части, где служил ее сын, – 55-й Запорожской артиллерийской дивизии, и заявила, что он 40 дней был в Песках под Донецким аэропортом.

«У меня вопрос к честному и такому псевдопатриотическому полковника Гриценко. Он имеет военное образование, он был министром обороны, ему Президент Порошенко предлагал идти министром обороны или возглавлять СНБО и другие должности. Отказался... Тогда, когда была такая беда, почему вы, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт? Это попахивает дезертирством, это попахивает «отмазыванием», - заявила Луценко.

Нардеп сообщила, что обратилась в суд о защите чести и достоинства семьи.

«Сумма иска будет 2,5 млн грн. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы подать платеж, который принимает ЦИК у кандидатов в президенты. Если он нашел как будущий Верховный главнокомандующий (так он думает, так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск будет стоить ему того задатка», - заявила жена генпрокурора.

Луценко добавила, что после того, как семья выиграет суд, средства направят на нужды волонтерских организаций, «на тех воинов, боеспособность которых при Гриценко была уничтожена».

Напомним, экс-глава Минобороны Анатолий Гриценко в интервью Дмитрию Гордону заявил о должностных лиц, которые «прятали своих сыновей от мобилизации». Среди других прозвучала фамилия Луценко. Генпрокурор Юрий Луценко требовал извинений.

Гриценко в Facebook извинился перед сыном Луценко Александром, однако отказался извиняться перед генпрокурором. Жена генпрокурора Ирина Луценко заявила, что подаст на Гриценко в суд за его высказывания.