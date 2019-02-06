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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 3 кандидатов в президенты, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Так зарегистрирован выдвиженец от партии «Патриот» Андрей Новак, выдвиженец от партии «Справедливость» Василий Журавлев, а также самовыдвиженец Юрий Владимирович Тимошенко. 

Таким образом уже зарегистрировано 37 кандидатов в президенты. 

Напомним, 3 февраля Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборы 31 марта, получив их от 89 претендентов.
ForUm

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