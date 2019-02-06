Полное прекращение железнодорожного сообщения Украины с Россией может произойти без какого-то решения на уровне центральной власти, а в силу объективных причин.



Об этом после заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение о сокращении вдвое количества рейсов пассажирских поездов из Украины в РФ, сообщает УНИАН.

«Мы видим, что пассажиропоток сам по себе умирает. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если такого решения не будет, то это произойдет объективно», - сказал он.

По словам министра, в 2018 году пассажиропоток между двумя странами снизился на 20%.

Напомним, Укрзализныця сократила периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию. Так, с 5 февраля поезда № 24/23 Одесса-Москва-Одесса и № 20/19 Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно.