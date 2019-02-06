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Национальный банк Украины с 1 марта снижает норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30% с 50%, действующих в настоящее время.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает УНИАН.

«С 1 марта мы снижаем размер обязательной продажи с 50 до 30%. Также мы разрешим репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня пока у нас действует максимальная сумма репатриации в месяц 7 млн евро», - сказал Чурий.

Он пояснил, что теперь, по сути, можно будет репатриировать в пределах этого лимита дивиденды за все годы. 

Кроме того, по словам замглавы НБУ, компании смогут покупать валюту под импортный контракты день в день без предварительного резервирования средств. «Мы приняли решение снять ограничение относительно резервирования средств на покупку иностранной валюты – так называемое правило Т+1», - сказал он.
 
ForUm

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