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Законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую соответствует положениям Конституции, сообщает пресс-служба Конституционного суда Украины.

Соответствующий вывод КСУ предоставил по делу по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) (рег. № 8380) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

«Этим выводом суд признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины», - говорится в выводе.

Предоставляя заключение о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, Конституционный Суд Украины исходил из следующего.

Предложенное в пункте 1 законопроекта изменение касается предмета собственного названия одной из областей Украины как единицы системы административно-территориального устройства Украины, не касается предмета прав и свобод человека и гражданина, не предусматривает их отмены или ограничения, а следовательно, является соответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

Также изменение не направлено ​​на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, а следовательно, соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

Пункт 2 законопроекта не касается предмета прав и свобод человека и гражданина, не предусматривает их отмены или ограничения, не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, а следовательно, является соответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

КСУ констатирует, что на время предоставления им этого вывода решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией Украины, не принято, поэтому юридических оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет.

Учитывая изложенное, КСУ считает, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины.

Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, в ноябре 2018 Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроект «О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).

Ранее Верховная Рада переименовала Кировоградский район одноименной области в  Кропивницкий район. 

14 июля 2016 Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий.
ForUm

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