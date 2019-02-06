Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что подписанты соглашения 2014 года об урегулировании кризиса в Украине не отвечают на его письма и до сих пор несут ответственность за ее невыполнение.

Об этом бывший президент заявил во время пресс-конференции в России, сообщает «Украинская правда».

По его словам, в 2014 году он верил, что соглашение будет выполнено.

«Я не верил, что страны подписанты себя дискредитируют. (Я думал. - Ред.) все что мы подпишем, будет выполняться с обеих сторон и в том числе за это будут нести ответственность страны-подписанты. Но я ошибся», - сказал он.

«Как это можно назвать? Меня обманули? Изменили? Или как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня таковыми себя считают, «меня кинули как лоха»? Как?» - риторически спросил Янукович.

По словам экс-президента, ответственность до сих пор лежит на подписантов.

«Я хотел бы, чтобы мне публично ответили. Почему я уже много раз, много лет к ним обращаюсь с пресс-конференции и пишу им письма, я до сих пор не получил ответ от этих стран», - сказал Янукович.

Напомним, в феврале 2014 соглашение об урегулировании кризиса в Украине подписали Виктор Янукович от власти, Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок - от оппозиции. Также ее подписали глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, руководитель Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Янукович бежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве. 22 февраля 2014 года Верховная Рада поддержала постановление, которым установила, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента и не исполняет свои обязанности, в связи с чем были назначены внеочередные президентские выборы. Позднее выяснилось, что Янукович находится на территории РФ на основании предоставленного ему временного убежища.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.