5 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций ВСУ велись трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Опытное;

из автоматических гранатометов – в районе поселка Пески; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм - в районе хутора Вольный; из минометов калибра 82 мм, и автоматических гранатометов – в районе поселка Троицкое;

дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Екатериновка; из минометов калибра 82 мм, - в районе населенного пункта Крымское.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 5 февраля, четырех оккупантов уничтожено и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожена бронированная боевая машина противника и внедорожник.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.