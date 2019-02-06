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Кабинет Министров ввел механизм начисления субсидий наличными параллельно с безналичным их получением с марта. Соответствующее постановление Кабмин принял на сегодняшнем заседании, сообщает 112 Украина.

«Необходимость принятия проекта акта состоит в введении альтернативного механизма предоставления жилищных субсидий непосредственно получателям в наличной форме, который направлен на стимулирование их к рациональному потреблению коммунальных услуг», - сказано в пояснительной записке.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 февраля.

Отметим, что госбюджет-2019 предусматривает субвенцию местным бюджетам на предоставление жилкомуслуг в размере 35 млрд гривен и бюджетную программу по предоставлению льгот и субсидий на оплату жилкомуслуг в денежной форме 20 млрд гривен.

Напомним, 1 января 2019 года постановлением Кабинета Министров Украины начался процесс монетизации субсидий, а также предоставление выплат домохозяйствам, которые впервые обратились за их получением. 
ForUm

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