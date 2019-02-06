Президент США Дональд Трамп сообщил, что его второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет в последние два дня февраля во Вьетнаме.

Об этом он заявил во вторник, во время ежегодного обращения к Конгрессу США о положении дел в стране, передает Укринформ.

«В рамках новой мощной дипломатии мы продолжаем наш исторический толчок к установлению мира на Корейском полуострове», - заявил Трамп.

В этой связи он объявил: «Председатель Ким и я встретимся снова 27-28 февраля во Вьетнаме».

Трамп также заявил, что если бы президентом США стал бы кто-то другой, а не он, то Америка уже давно бы была в войне с Северной Кореей.

Как сообщал ForUm, 12 июня 2018 президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

При этом санкции США против КНДР остаются в силе.