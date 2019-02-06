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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверки декларации за 2016 год (исправленной) народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Богдана Дубневича обнаружило внесение недостоверных данных.

Как сообщает пресс-служба НАПК, на заседании были приняты решения об утверждении результатов полных проверок деклараций 7-ми человек. Проверки по этим декларантам были начаты на основании обращений о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученных от правоохранительных органов, общественных организаций и физического лица.

В частности, осуществлены проверки деклараций двух народных депутатов, которые были начаты по информации общественной организации и правоохранительных органов.

Речь идет о декларациях, поданных Богданом Дубневичем за 2016 год и Павлом Ризаненко за 2015 и 2016 годы.

«Так, сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016, представленной Дубневичем. Соответственно – составлен обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, который будет направлен в НАБУ (ст. 366-1 УК)», - сообщили в агентстве.

Информация относительно деклараций Ризаненко не была подтверждена в ходе проверки.

Напомним, в январе генеральный прокурор Юрий Луценко не подписал подготовленное Специализированной антикоррупционной прокуратурой представление в парламент о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича.
ForUm

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