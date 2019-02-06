также в разделеВыборы
ЦИК зарегистрировала еще 3 кандидатов в президенты 31
Блогер: Тимошенко планирует с помощью Шлапак устроить массовую скупку голосов в Киеве 31
СМИ: ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборы в Украине 53
В полиции заверили, что не будут устраивать проверки штабов 21
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты 46
МВД: Оплата агитаторам будет квалифицироваться как подкуп 34
За сутки зарегистрировано 26 сообщений о нарушениях избирательного процесса 24
Парубий обещает отключать микрофон за агитацию в Раде 42
Порошенко прикажет пограничникам не пускать российских наблюдателей в Украину 46
ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты 63
СМИ: В команде Тимошенко Шлапак будет заниматься скупкой голосов бабушек, как и при Черновецком 110
Штаб Порошенко готовится к фальсификациям на выборах Президента 137
ЦИК завершила прием документов: желающих стать президентом – 89 151
Порошенко подал документы в ЦИК 65
Сегодня заканчивается срок регистрации кандидатов в президенты 54
Соловьева не зарегистрировали кандидатом на пост президента: грязно, подло и цинично 149
ЦИК отказала Симоненко и еще 3 лицам в регистрации кандидатами в президенты 226
В КИУ допускают присутствие фейковых наблюдателей на выборах 21

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает УНИАН.

«Позиция МИД Украины остается без изменений. Представители страны-оккупанта, которая ведет войну против Украины, не имеют никакого права, ни с юридической, ни с моральной точки зрения, осуществлять наблюдение за выборами в нашем государстве. Поэтому МИД Украины не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций. Это четко указано в письме-приглашении министра иностранных дел Украины Павла Климкина в адрес директора БДИПЧ от 2 января 2019 года», - подчеркнула Зеленко.

«Отказ в регистрации владельцев российских паспортов, которые являются представителями государства, признанного на законодательном уровне в Украине государством-агрессором или государством-оккупантом, в качестве официальных наблюдателей от иностранных государств или международных организаций на президентских выборах в Украине соответствует положениям пункта 8 Копенгагенского документа ОБСЕ о необходимости соблюдения национальных законов в вопросе международного наблюдения за выборами, а также принципу соблюдения суверенитета страны, в которой проводятся выборы, закрепленному в Декларации принципов международного наблюдения за выборами 2005 года, и это не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов», - заявила пресс-секретарь МИД.

Также она напомнила, что в соответствии с законами Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» от 15 апреля 2014 года № 1207-VII и «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» от 8 января 2018 года № 2268-VIII, РФ на законодательном уровне признается государством-оккупантом и государством-агрессором, что также подтверждено в ряде документов, одобренных в рамках Генеральной ассамблеи ООН и других международных организациях.
Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
18
Теги