Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает 112 Украина.

Документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.

Министерству иностранных дел Украины поручено поставить в известность правительство России о прекращении действия данного документа.

Ранее Украина и РФ разорвали соглашение между правительством России и Кабинетом министров Украины от 1998 года о сотрудничестве в сфере информации