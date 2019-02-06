также в разделеОбщество
Минздрав: Поставки вакцин и лекарств заблокированы по всей Украине 10
В Украине заработал реестр коррупционеров 63
Супрун отреагировала на решение суда об отстранении и возвращается в Киев 62
«Стену» на границе с РФ построили на 30% 30
Луценко подала иск к Гриценко на 2,5 миллиона 50
НАПК нашло нарушения в декларации нардепа Дубневича 28
Замдиректора оборонного предприятия задержали на вымогательстве 17
В трех областях запускают проект по трудоустройству ветеранов 43
ГПУ передала АРМА арестованную у подельника Лазаренко наличность 19
Аксенов заявил, что в Крым приедет делегация Великобритании 25
В Одессе задержали боевика «ДНР» 24
Минюст срочно обжалует решение суда по Супрун 44
Военные уничтожили боевую машину и внедорожник боевиков 56
5 февраля. Картина дня 28
В Краматорске задержали информатора боевиков 45
Замначальника патрульной полиции Николаевщины задержали на взятке 19
Стало известно, почему суд снял арест с «имущества Захарченко» 41
ПЦУ впервые собралась на Священный Синод 30

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает 112 Украина.

Документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.

Министерству иностранных дел Украины поручено поставить в известность правительство России о прекращении действия данного документа.

Ранее Украина и РФ разорвали соглашение между правительством России и Кабинетом министров Украины от 1998 года о сотрудничестве в сфере информации
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги