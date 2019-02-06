Начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Как сообщает пресс-служба НАПК, реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Справка в отношении юридических лиц формируется на основе данных, указанных в ЭЦП (электронная цифровая подпись) юридического лица, путем поиска в Реестре по имени юридического лица, кодом в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, идентификационным кодом юридического лица другой страны (для нерезидентов).

Зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его ЭЦП (квалифицированной электронной подписи).

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно через официальный сайт Национального агентства.

В Реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами - участниками публичных закупок.