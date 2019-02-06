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Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

«Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска. Его нет в базах Интерпола», - сказала она.

Ранее на пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира, и его нет в базах данных Интерпола.

В то же время он не ответил на вопрос о том, на каком юридическом основании он находится на территории России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже не смог ответить журналистам, на каком основании Янукович долго находится на территории РФ, учитывая то, что миграционное законодательство предусматривает только 90-дневный срок безвизового пребывания. «Вопрос интересный, мне надо уточнить», - сказал он, добавив, что не думает, что на Януковича распространяется соответствующая норма закона.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
ForUm

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