Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Кроме того, Рада во втором чтении приняла закон «О прилегающей зоне Украины», который фактически увеличивает территорию контроля в Черном море.

Также ВР расширила перечень борцов за независимость Украины в XX веке.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму российского МВД в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, известного по многим процессам защитника прав крымских татар и других граждан, несогласных с аннексией полуострова. Он ранее на этой неделе принял поручение на защиту военнопленных украинских моряков.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил себя в обмен на 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечали День Вооруженных сил.

Десантно-штурмовые подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии российско-украинской границы. Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

4 декабря в 16:30 в медицинский пункт одной из воинских частей Василькова Киевской области обратились 12 военнослужащих срочной службы с жалобами на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру.

Украинские консулы посетили в Москве трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими военными возле Керченского пролива.

В рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ украинские дипломаты представили доказательства милитаризации оккупированного РФ Крыма и прямой вооруженной российской агрессии против Украины.

По состоянию на 1 декабря, по предварительным данным, международные резервы Украины выросли за ноябрь на 5,8% или 974,5 млн - до 17 млрд 711,5 млн долл.

Украинская православная церковь Киевского патриархата соберется на Архиерейский собор 13 декабря для принятия решений относительно Объединительного собора, запланированного на 15 декабря.

Госкомпания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» обвинила «Региональную Газовую Компанию», которая управляет около 20 облгазами, принадлежащими бизнесмену Дмитрию Фирташу, в попытке масштабной провокации с целью срыва поставок газа потребителям в разгар отопительного периода.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине. Об этом заявил религиовед Андрей Ковалев, ранее работавший в информационном отделе УПЦ КП.

От Украинской автокефальной православной церкви никто не будет подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля будущей Украинской поместной православной церкви.

Трехсторонняя встреча по газовому вопросу между Украиной, Россией и Евросоюзом может состояться во второй половине января, а не 11 декабря, как планировалось ранее.

В супермаркете Харькова полицейский охраны застрелил молодого человека, который напал на него с ножом.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то Россия будет разрабатывать ракеты, которые запрещены этим договором.

Эсминец военно-морских сил США USS McCampbell зашел в воды Японского моря, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России».

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook фото кота – первого «жителя» нового общежития для военнослужащих во Львовской области.