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От Украинской автокефальной православной церкви никто не будет подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля будущей Украинской поместной православной церкви.

Об этом в эфире Громадського сказал архиепископ Черновицкий и Хотинский УАПЦ владыка Герман.

«По идее каждый епископ может стать предстоятелем. Никто из епископов (УАПЦ - ред.), начиная с предстоятеля нашей церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру. Но я готов голосовать за другого кандидата», - сказал владыка Герман.

В то же время по состоянию на 5 декабря ни он, ни другие епископы еще не получили от Вселенского патриархата приглашение на Объединительный собор, на котором будут избирать главу поместной церкви.

Напомним, пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрей Ковалев сообщил, что нынешний глава УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.  Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.
ForUm

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