Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине.

Об этом заявил религиовед Андрей Ковалев, ранее работавший в информационном отделе УПЦ КП, передает Громадське.

Комментируя вопрос, кто может возглавить объединенную поместную православную церковь в Украине, эксперт сказал: «По моей информации, он (Филарет, ред.) не будет баллотироваться на пост предстоятеля... Скорее всего, для общественности фигура предстоятеля, которого изберет Собор 15 декабря, это будет неизвестный епископ. Но, по моему мнению, это будет все же человек из среды Киевского патриархата (КП), так как епископов КП будет большинство».

По его словам, от 7 до 15 епископов от УПЦ Московского патриархата будут присутствовать на Соборе. Отметим, в Константинополь с просьбой предоставить автокефалию Украинской церкви обратились 15 епископов УПЦ МП.

Ковалев добавил, что будущий глава поместной церкви будет «известным и авторитетным епископом в среде епископата».

На вопрос, почему Филарет отказывается баллотироваться на пост предстоятеля, религиовед ответил: «Филарету в следующем году исполнится 90 лет. Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем и проявление мудрости патриарха, нужно должность предстоятеля в поместной церкви уступить молодому предстоятелю... Это очень правильный и символический знак в контексте создания новой церкви, возрождения».

«Мне кажется, что Филарет хочет видеть на этой должности молодого, гораздо моложе себя патриарха, предстоятеля. Чтобы давать сигнал и в будущем мирянам, уверенность, что он приходит надолго. Он молод, у него есть силы, есть новый образ развития церкви», - добавил Ковалев.

По его словам, 41 архиерей УПЦ КП имеет шансы стать предстоятелем.

Напомним, ранее митрополит Ефипаний сообщил, что единым кандидатом от УПЦ Киевского патриархата на должность главы будущей поместной православной церкви будет нынешний глава УПЦ КП Филарет.

Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря. Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.