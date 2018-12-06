Сотрудники центра по противодействию экстремизму российского МВД в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, известного по многим процессам защитника прав крымских татар и других граждан, несогласных с аннексией полуострова. Об этом сообщил его коллега, адвокат Эдем Семедляев, передает Радио Свобода.

По словам Семедляева, объявленной причиной задержания является сообщение Курбединова в социальных сетях. Семедляев считает задержание Курбединова частью давления на адвокатов и правозащитников в оккупированном Крыму и соседней России.

По информации журналиста Антона Наумлюка, Курбединов задержан по подозрению в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций, или другой атрибутики или символики, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещена федеральными законами).

Курбединов был задержан по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД.

Информацию о задержании Курбединова подтвердил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

После аннексии Крыма российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».