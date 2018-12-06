также в разделеПроисшествия
В Василькове – массовое отравление военных 62
В харьковском супермаркете охранник застрелил напавшего на него мужчину 46
В Черкассах маршрутка задавила мужчину 28
Пропавший на Донбассе военный погиб 60
Обыски в харьковском ТРЦ: изъяли более 300 дорогих шуб 70
На Киевщине обокрали дом родителей Енина 22
Неизвестные пытались совершить провокацию на Лычаковском кладбище 32
Ситуация на Донбассе резко обострилась, 1 военный погиб, 3 – ранены 49
На Киевщине обстреляли авто мэра Березани 49
На Донбассе погиб украинский военный 52
СМИ сообщают об обстреле авто мэра Березани 33
МинВОТ сообщило об авариях суден в Черном и Азовском морях 71
Боевики 14 раз обстреляли позиции ООС, ранены двое военных 23
Мужчина с топором в маске тигра пытался ограбить магазин в Кривом Роге 27
В Италии убили украинца 65
Под Краковом в ДТП пострадали 8 украинцев 42
В Виннице полицейский сбил на пешеходном переходе девушку 40
Bellingcat: РФ обстреляла катер «Бердянск» в нейтральных водах 182

Сотрудники центра по противодействию экстремизму российского МВД в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, известного по многим процессам защитника прав крымских татар и других граждан, несогласных с аннексией полуострова. Об этом сообщил его коллега, адвокат Эдем Семедляев, передает Радио Свобода.

По словам Семедляева, объявленной причиной задержания является сообщение Курбединова в социальных сетях. Семедляев считает задержание Курбединова частью давления на адвокатов и правозащитников в оккупированном Крыму и соседней России.

По информации журналиста Антона Наумлюка, Курбединов задержан по подозрению в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций, или другой атрибутики или символики, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещена федеральными законами).

Курбединов был задержан по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД.

Информацию о задержании Курбединова подтвердил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

После аннексии Крыма российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
54
Теги