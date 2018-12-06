Украинская православная церковь Киевского патриархата соберется на Архиерейский собор 13 декабря для принятия решений относительно Объединительного собора, запланированного на 15 декабря.

Соответствующее решение было принято на заседании синода 6 декабря.

«Для принятия надлежащих решений о созыве и проведении 15 декабря 2018 года Чрезвычайного Объединительного собора иерархов Украинской православной церкви в составе украинского епископата, который в апреле 2018 года обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии УПЦ, руководствуясь Уставом об управлении УПЦ Киевского патриархата, созвать 13 декабря 2018 года в Киеве Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата», - постановили на синоде.

Патриарху Киевскому и всей Руси-Украины Филарету поручено продолжить подготовку к Объединительному собору 15 декабря 2018.

«При подготовке регламента Собора должно быть учтено, что это Архиерейский собор единой поместной автокефальной Украинской православной церкви, поэтому право голоса должны иметь только украинские иерархи - члены Собора. Присутствие духовенства, монашества и мирян возможно только без решающего голоса. Участие делегатов от духовенства, монашества и мирян с правом решающего голоса предусматривает проведение Поместного собора, представительство на котором возможно лишь на основе равенства и пропорциональности (в зависимости от количества приходов), что усложняет процедуру созыва Собора, особенно в определенный срок», - говорится в журнале заседания.

Президиум Объединительного собора должен включать представителей УПЦ КП, УАПЦ и иерархов от Московского патриархата в Украине, в частности – патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета как предстоятеля УПЦ КП.

В журнале объясняется, что выдвижение кандидатур на предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ должно происходить по процедуре, которую утвердит собор и которая будет предусматривать, что каждый кандидат должен во время выдвижения получить открытую поддержку определенного процедурой количества членов собора. Один член собора может выразить поддержку только одному кандидату. Количество кандидатур определится по итогам процедуры выдвижения.

Напомним, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря. Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

религиовед Андрей Ковалев, ранее работавший в информационном отделе УПЦ КП, заявил, что Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине.