Трехсторонняя встреча по газовому вопросу между Украиной, Россией и Евросоюзом может состояться во второй половине января, а не 11 декабря, как планировалось ранее. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак, пишет ТАСС.

«Вчера мы разговаривали с еврокомиссаром (Марошем) Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от Еврокомиссии поступило предложение провести встречу во второй половине января», - сказал он.

Новак отметил, что до этого будет проведена встреча на экспертном уровне.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз и Украина выступают за проведение трехсторонних переговоров по газу в формате ЕС-Россия-Украина в начале следующего года.

Изначально предполагалось, что трехсторонние переговоры пройдут в октябре, однако дата встречи до сих пор не определена.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа в Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.

Напомним, Украина уже три года не импортирует газ из России.