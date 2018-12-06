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Десантно-штурмовые подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии российско-украинской границы. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В ходе рабочей поездки в Житомирскую область Порошенко посетил одну из воинских частей, где состоялась загрузка военных подразделений и техники десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины в самолеты для переброски войск в рамках выполнения задач, определенных военным положением. По завершению загрузки состоялся пролет самолетов Су-27 и Ил-76МД в боевом порядке. Также руководству государства были продемонстрированы фигуры высшего пилотажа на самолетах Су-27 и пролет самолетов Ил-76МД и Су-27 в боевом порядке.

Верховный Главнокомандующий отметил, что важным элементом по адекватному ответу на действия агрессора является наращивание группировок войск, в соответствии с утвержденным им Стратегическим замыслом применения сил обороны государства.

«В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора не теряя ни секунды», - сказал Президент.

«С этого военного аэродрома сейчас элита нашей армии – подразделения десантно-штурмовой войск будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы в соответствии с утвержденными планами», - подчеркнул Глава государства.

 

Верховный Главнокомандующий выразил уверенность в профессионализме, высоком патриотизме и несокрушимости духа украинских десантников и пожелал успешного выполнения всех поставленных боевых задач.
ForUm

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