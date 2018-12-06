Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №0206 проголосовали 277 народных депутатов.

«Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, что составляет существенное нарушение Российской Федерацией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заключенного 31 мая 1997 в г. Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998, которое имеет существенное значение для осуществления объекта и целей настоящего Договора, исходя из положений статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров, статьи 24 Закона Украины «О международных договорах Украины» и в соответствии со статьей 40 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, Верховная Рада Украины постановила прекратить с 1 апреля 2019 действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», – говорится в документе.

Согласно закону, прекращение действия договора освобождает Украину от любых обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Как сообщал ForUm, 17 сентября Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 19 сентября соответствующий указ вступил в силу.

21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило ноту России о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

3 декабря Президент внес в Верховную Раду Украины законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (№0206).

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признавал нерушимость существующих границ, уважение территориальной целостности и содержал взаимное обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.