4 декабря в 16:30 в медицинский пункт одной из воинских частей Василькова Киевской области обратились 12 военнослужащих срочной службы с жалобами на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Военнослужащим оказана первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз – гастроентолоколит.
5 декабря должностные лица 10 Регионального санитарно-эпидемиологического управления отобрали бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части, выдали предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций. 6 декабря представители Управления осуществили выезд в указанную часть для проведения дополнительных исследований.
Сейчас под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» находятся 20 человек.
Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины обеспечивается контроль по проведению служебного расследования по факту заболевания военнослужащих.
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