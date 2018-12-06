Верховная Рада во втором чтении приняла закон «О прилегающей зоне Украины», который фактически увеличивает территорию контроля в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«Законодательный акт устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины, а также порядок реализации Украиной в этой зоне своих прав как прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, других международных договоров Украины, общепризнанных норм и принципов международного права, Конституции и законов Украины», - говорится в сообщении.

Согласно документу, «прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины».

Делимитация прилегающей зоны между Украиной и государствами, побережья которых противоположны или смежные с побережьем Украины, осуществляется в соответствии с международными договорами Украины.

Законом определены права Украины в прилегающей зоне.

Так, Украина в своей прилежащей зоне осуществляет контроль, необходимый в целях:

1) предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море;

2) привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, указанного в пункте первом настоящей части, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

С целью предотвращения нарушений законодательства могут осуществляться остановка, досмотр, задержание или арест судов и/или членов их экипажа, исключая военные корабли и другие государственные судна, используемые в некоммерческих целях.

Законом установлена ​​компетенция уполномоченного органа Украины в прилегающей зоне и определены особенности реализации его полномочий.

Также установлено, что исследование археологических и исторических объектов культурного наследия в прилегающей зоне проводятся в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Законом также внесены изменения в законы Украины «Об охране культурного наследия Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «Об охране археологического наследия Украины».