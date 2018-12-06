Задержанный российскими силовиками в оккупированном Крыму адвокат Эмиль Курбединов ранее на этой неделе принял поручение на защиту военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.
«Адвокат Курбединов осуществляет защиту украинских политзаключенных в ряде политических дел в Крыму и России. Последнее дело, в котором адвокат Курбединов принял поручение на защиту (в рамках избрания меры пресечения) – дело военнопленных украинских моряков. Давление российских властей на адвокатов, участвующих в политических делах в Крыму, продолжается», - написал он в Facebook.
Полозов призвал адвокатское сообщество, общественные организации и представителей международных организаций «немедленно отреагировать на очередное грубое нарушение прав адвокатов».
Напомним, Курбединов задержан по дороге в офис сегодня, 6 декабря.
Полозов координирует защиту военнопленных моряков.
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