Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил.

Праздник приурочен к принятию в 1991 году Закона Украины «О Вооруженных силах Украины» и отмечается с 1993 года.

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко обратился к украинским воинам и особо отметил, что «уже пятый год подряд они отмечают на передовой российско-украинской войны» свой профессиональный праздник.

Президент подчеркнул, что «эта война заставила всех нас осознать масштаб угроз государственной безопасности страны и мобилизоваться для противодействия агрессору».

«Это Вы героически проявили себя, защищая родную украинскую землю. Это именно вы армией, своим потом и кровью делаете наше государство независимым. Это вы ежедневно демонстрируете примеры мужества и самопожертвования», - сказал Верховный Главнокомандующий ВСУ.

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба и непоколебимой веры в нашу победу. Победу не на условиях капитуляции, к которой нас призывают некоторые политиканы, в том числе и внутри страны, а мир на условиях победы. И ВСУ является надежным гарантом нашей будущей победы», - сказал Порошенко.

Секретарь СНБО Александр Турчинов поздравил с Днем ВСУ всех, кто посвятил свою жизнь военной службе, делу укрепления обороноспособности и повышения безопасности государства.

«Украинцы гордятся своими рыцарями-защитниками, которые помешали планам Кремля разрушить нашу страну. Благодаря каждому из вас Украинская армия возродилась из пепла и сейчас способна дать отпор любой провокации агрессора, заняв достойное место среди крупнейших армий мира», - говорится в его поздравлении.

«Склоняем головы и отдаем дань глубокого уважения всем, кто положил свою жизнь за свободу родной земли. Наш долг – сохраняя историческое наследие, пожизненно помнить мужество, героизм, уважение к родной земле погибших дедов, отцов и братьев», - подчеркнул Турчинов.