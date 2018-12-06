В супермаркете Харькова полицейский охраны застрелил молодого человека, который напал на него с ножом.

По данным пресс-службы облполиции, ЧП произошло 5 декабря около 21:30 в супермаркете на улице Шевченко.

Полицейский взвода охраны объектов, находясь на службе в помещении торгового заведения, получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный гражданин отказывается платить за товар. Сотрудник полиции охраны с целью урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений.

«Сотрудник полиции охраны, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, в соответствии со статьей 46 Закона Украины «О Национальной полиции» использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина», - говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.