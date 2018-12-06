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Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то Россия будет разрабатывать ракеты, которые запрещены этим договором.

Об этом сообщает Reuters, передают Українські Новини.

«Кажется, наши американские партнеры считают, что ситуация настолько изменилась, что у Соединенных Штатов также должно быть такое оружие. Каков наш ответ? Это просто: в этом случае мы тоже это сделаем», - сказал Путин.

Напомним, Соединенные Штаты заявляют, что выйдут из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности времен Холодной войны, если Россия не вернется к выполнению условий соглашения в течение 60 дней. Государственный секретарь США Майк Помпео объявил об этом решении 4 декабря после того, как участники саммита НАТО в Брюсселе поддержали обвинения США в адрес Москвы в нарушении положений договора, заключенного в 1987 году.

Россия, со своей стороны, заявляет об отсутствии доказательств нарушений ею положений договора.

НАТО считают, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9М729, нарушая ракетный договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.  
ForUm

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