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Украинские консулы сейчас посещают в Москве трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими военными возле Керченского пролива. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после брифинга в Милане, где проходила встреча министров ОБСЕ, передает 112 Украина.

«Именно сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами. И потом каждый день будут встречаться таким образом, чтобы до субботы посмотреть, в каком они состоянии», — сказал Климкин.

По словам Климкина, утром 6 декабря в МИД России удалось «выбить» график консульских посещений.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

 
ForUm

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