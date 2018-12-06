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Эсминец военно-морских сил США USS McCampbell зашел в воды Японского моря, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России». Об этом телеканалу CNN заявила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел МакМарри, передает Радио Свобода.

«McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого, таким образом, бросив вызов чрезмерным морским претензиям России и отстояв права, свободы и законное использование моря, которыми пользуются США и другие государства», - отметила Мак Марри.

Она добавила, что Вашингтон не признает претензии России на воды залива, в котором размещен российский Тихоокеанский флот.

CNN сообщает, что корабли США прошли в этой области впервые с 1987 года, когда Советский Союз выдвигал претензии на залив Петра Великого.

Отношения США и РФ в очередной раз обострились после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. В Госдепартаменте США 4 декабря заявили, что Россия должна отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Если этого не произойдет, на Москву ожидают «последствия», это не тот вопрос, который пойдет с зоны внимания Вашингтона.
ForUm

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