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В рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ украинские дипломаты представили доказательства милитаризации оккупированного РФ Крыма и прямой вооруженной российской агрессии против Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Широкой аудитории участников и СМИ были представлены доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины в районе Керченского залива, которые представляют серьезную угрозу для всего черноморского региона», – отметили  в МИД.

По данным ведомства, в своих выступлениях партнеры выразили полную поддержку Украине, призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных, а также обсудили возможные шаги в направлении сдерживания агрессора.

«Проведенная ​​презентация имела важное значение в контексте рассмотрения в декабре этого года ГА ООН проекта украинской резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей», – подчеркнули в МИД.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке.  Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

 
ForUm

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